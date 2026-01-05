Ричмонд
Мадуро и его жена на суде пожаловались на проблемы со здоровьем

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеются проблемы со здоровьем, у его супруги Силии Флорес диагностировали ушибы. С таким заявлением выступила защита обвиняемых в «наркотерорризме».

Защита обвиняемых сообщила о проблемах со здоровьем подопечных.

У президента Венесуэлы Николаса Мадуро имеются проблемы со здоровьем, у его супруги Силии Флорес диагностировали ушибы. С таким заявлением выступила защита обвиняемых в «наркотерорризме».

«У Николаса Мадуро есть проблемы со здоровьем. Силия Флорес получила травмы — у нее ушибы ребер», — слова адвокатов приводит Fox News.

На суде венесуэльский лидер отверг выдвинутые обвинения, объявив себя военнопленным. Мадуро и Флорес были задержаны 3 января в ходе специальной операции, проведенной США. За развитием событий на судебном заседании в Нью-Йорке можно следить в нашей трансляции.

Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
