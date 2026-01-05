Женщину придавило лифтом на складе в Подмосковье

В Сети множество советов о том, как спасти жизнь при падении лифта, однако большинство из них оказываются опасными. Один из популярных мифов гласит, что нужно подпрыгнуть прямо перед ударом о землю. Однако такое действие не принесет пользы и только повысит шансы получения травм, сообщил председатель высшего совета «Россоюзспаса» Алексей Дударев.