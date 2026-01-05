Женщину придавило лифтом на складе в Подмосковье

Женщину придавило лифтом на складе в подмосковной Электростали. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По информации СМИ, инцидент произошел, когда сотрудница клининговой компании убирала территорию. Женщина залезла под устройство, которое тут же опустилось на нее.
На помощь пострадавшей пришли другие сотрудники. По предварительным данным, она получила травмы позвоночника, передает Telegram-канал РЕН ТВ.
В Сети множество советов о том, как спасти жизнь при падении лифта, однако большинство из них оказываются опасными. Один из популярных мифов гласит, что нужно подпрыгнуть прямо перед ударом о землю. Однако такое действие не принесет пользы и только повысит шансы получения травм, сообщил председатель высшего совета «Россоюзспаса» Алексей Дударев.
Ранее в Рязани 61-летний мужчина зарезал своего знакомого и спрятал его труп в лифте. Инцидент произошел на фоне конфликта во время застолья. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.