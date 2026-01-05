В Пермском крае жителям поселка со взорванной котельной начали подавать тепло

При этом в поселке продолжают работать пункты обогрева, развернутые силами МЧС и ГКУ ПК «Гражданская защита». Здание котельной обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что взорвался газ. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.