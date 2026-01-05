Ричмонд
В Пермском крае жителям поселка со взорванной котельной начали подавать тепло

В поселке Теплая гора Пермского края, где около суток назад взорвалась котельная, жителям начали подавать тепло. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Батареи скоро согреются.

«Запустили один из трех стационарных котлов местной котельной — началась подача тепла в жилые дома. Скоро запустим дизельный, привезенный из Лысьвы. Это позволит быстрее достичь нормативных параметров отопления в поселке», — написал глава региона в Telegram.

При этом в поселке продолжают работать пункты обогрева, развернутые силами МЧС и ГКУ ПК «Гражданская защита». Здание котельной обрушилось в поселке Тепля гора в ночь на 5 января. Без отопления остались десятки домов, школа и детсад. Губернатор Дмитрий Махонин сообщал, что взорвался газ. Возбуждено уголовное дело по статье о халатности.