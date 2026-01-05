Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина получила баротравму при падении обломков БПЛА в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в Ельце женщина пострадала от баротравмы. По его словам, это произошло из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

«В Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. Пострадала одна женщина — у нее баротравма», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где получает квалифицированную помощь. Согласно предварительным данным, жертв среди населения не зафиксировано. Губернатор сообщил о повреждении ряда жилых построек в Ельце вследствие падения обломков БПЛА. Территория обследования и обезвреживания обломков находится под контролем специалистов.

Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны уничтожили 50 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов. В частности, над Липецкой областью было сбито два БПЛА.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше