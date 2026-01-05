Женщина получила баротравму при падении обломков БПЛА в Липецкой области

«В Ельце обломки БПЛА попали в несколько многоквартирных жилых домов. Пострадала одна женщина — у нее баротравма», — написал Артамонов в своём Telegram-канале.
Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где получает квалифицированную помощь. Согласно предварительным данным, жертв среди населения не зафиксировано. Губернатор сообщил о повреждении ряда жилых построек в Ельце вследствие падения обломков БПЛА. Территория обследования и обезвреживания обломков находится под контролем специалистов.
Ранее сообщалось, что системы противовоздушной обороны уничтожили 50 беспилотников ВСУ над регионами России за пять часов. В частности, над Липецкой областью было сбито два БПЛА.
