Расчёты ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа

«В субботу, 5 января, с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и нейтрализованы 42 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.
Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Белгородской области — 16. В Курской области зафиксировано 7 случаев, в Рязанской — 6. Московский регион сообщил о 5 инцидентах, два из которых были нацелены непосредственно на столицу. Ростовская область насчитала 4 случая, Тульская — 2. По одному инциденту зарегистрировано в Брянской и Воронежской областях.
Ранее стало известно, что жительница Грайворона в Белгородской области пострадала от атаки украинского дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в ЦРБ, у женщины осколочные ранения лица и кисти, а также диагностирована баротравма.
