Ричмонд
+4°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Расчёты ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа

Системы ПВО за четыре часа уничтожили 42 украинских БПЛА над российскими регионами, два из них шли курсом на Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Источник: Life.ru

«В субботу, 5 января, с 16:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО были перехвачены и нейтрализованы 42 украинских БПЛА самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Белгородской области — 16. В Курской области зафиксировано 7 случаев, в Рязанской — 6. Московский регион сообщил о 5 инцидентах, два из которых были нацелены непосредственно на столицу. Ростовская область насчитала 4 случая, Тульская — 2. По одному инциденту зарегистрировано в Брянской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что жительница Грайворона в Белгородской области пострадала от атаки украинского дрона. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в ЦРБ, у женщины осколочные ранения лица и кисти, а также диагностирована баротравма.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше