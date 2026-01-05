Рухнувший лифт придавил сотрудницу склада в Подмосковье — момент попал на видео

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло падение лифта с двумя подростками. Кабина пробила трубу с горячей водой и стала заполняться паром. Спасатели совместно с лифтёрами провели операцию по эвакуации, после чего медики осмотрели пострадавших и отпустили их домой.