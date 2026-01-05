Ричмонд
Рухнувший лифт придавил сотрудницу склада в Подмосковье — момент попал на видео

В подмосковной Электростали женщина получила травмы в результате несчастного случая на складе, где её придавило лифтом во время уборки. Звук её криков запечатлен на видео, опубликованном «Рен ТВ».

Источник: Life.ru

Женщину придавило лифтом на складе в Подмосковье. Видео © Telegram / РЕН ТВ|Новости.

На кадрах видно, как работница клининговой компании оказалась под лифтом, который начал опускаться. Благодаря быстрой реакции и слаженным действиям других сотрудников, подъёмное устройство было поднято, и женщину удалось извлечь. Она получила травмы позвоночника.

Ранее сообщалось, что в Уфе произошло падение лифта с двумя подростками. Кабина пробила трубу с горячей водой и стала заполняться паром. Спасатели совместно с лифтёрами провели операцию по эвакуации, после чего медики осмотрели пострадавших и отпустили их домой.

