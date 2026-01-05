В Салехарде бдительный гражданин сдал полиции пьяную водительницу

Отказ приравнивается к вождению в пьяном виде. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Полиция поблагодарила неравнодушного человека и напомнила, что такие звонки помогают спасать жизни на дорогах.