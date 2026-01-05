В Салехарде бдительный гражданин сдал полиции пьяную водительницу

Нарушительница отказалась от медосвидетельствования, что приравнивается к езде в пьяном виде.
В Салехарде (ЯНАО) поймали пьяную водительницу на автомобиле Haval. О нарушительнице в полицию сообщил бдительный гражданин, рассказали в Госавтоинспекции Ямала.
«4 января в полицию поступило сообщение о возможном алкогольном опьянении водителя автомобиля Haval. Наряд ДПС оперативно прибыл на место и установил, что за рулем находится 47-летняя женщина с явными признаками опьянения. Она отказалась от медицинского освидетельствования», — рассказали в ведомстве.
Отказ приравнивается к вождению в пьяном виде. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на два года. Полиция поблагодарила неравнодушного человека и напомнила, что такие звонки помогают спасать жизни на дорогах.
Ранее в ЯНАО уже фиксировались случаи опасного поведения нетрезвых водителей: так, в Тазовском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который в ночь на 13 декабря 2025 года, будучи пьяным, отказался подчиниться требованиям инспектора ДПС и начал движение, протащив полицейского за автомобилем. Сотрудник получил множественные ссадины и ушибы, а фигуранту инкриминировали ч. 1 ст. 318 УК РФ.