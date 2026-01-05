Зеленский подарил организатору теракта внутри России важную должность

Минобороны РФ в июне 2025 года сообщало, что киевский режим совершил серию террористических атак с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, все атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены средствами противовоздушной обороны. В Мурманской и Иркутской областях были зафиксированы возгорания, которые оперативно ликвидировали. Жертв среди персонала, как подчеркивало министерство, нет. Российское ведомство тогда не уточняло персоналии организаторов атак, связывая произошедшее с действиями украинских спецслужб и военного руководства.