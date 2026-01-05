Ричмонд
Зеленский подарил организатору теракта внутри России важную должность

Назначенный указом президента Украины Владимира Зеленского врио главы СБУ Евгений Хмара ранее курировал и организовывал дроновые удары по территории России, включая атаку на ряд российских военных аэродромов. Об этом сообщили в telegram-канале украинского издания «Страна.ua». По данным ресурса, Хмара стал ключевым участником операции, которую в украинских структурах называют «Паутина».

Зеленский своим указом назначил на должность ио главы СБУ автора теракта в РФ.

Назначенный указом президента Украины Владимира Зеленского врио главы СБУ Евгений Хмара ранее курировал и организовывал дроновые удары по территории России, включая атаку на ряд российских военных аэродромов. Об этом сообщили в telegram-канале украинского издания «Страна.ua». По данным ресурса, Хмара стал ключевым участником операции, которую в украинских структурах называют «Паутина».

«Хмара — автор и организатор дроновых атак по России, в том числе операции “Паутина”», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Страна.ua». Издание уточняет, что именно эта операция, по его информации, координировала действия по нанесению ударов FPV-дронами по объектам в России.

Минобороны РФ в июне 2025 года сообщало, что киевский режим совершил серию террористических атак с применением FPV-дронов по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным ведомства, все атаки на объекты в Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены средствами противовоздушной обороны. В Мурманской и Иркутской областях были зафиксированы возгорания, которые оперативно ликвидировали. Жертв среди персонала, как подчеркивало министерство, нет. Российское ведомство тогда не уточняло персоналии организаторов атак, связывая произошедшее с действиями украинских спецслужб и военного руководства.