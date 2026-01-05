Жителю Приморья грозит огромный штраф за видео с «нападением» амурского тигра

В конце минувшего декабря стало известно о реальной трагедии с участием тигра, только жертвой оказался именно зверь. Хищник внезапно выскочил на федеральную трассу и был насмерть сбит автомобилем, после чего от удара отлетел под колёса других машин. В результате ДТП были повреждены четыре автомобиля.