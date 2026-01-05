Жителю Приморья грозит огромный штраф за видео с «нападением» амурского тигра

Кадры с «нападением» амурского тигра. Видео © Telegram / МинПрироды25.
«В новогодние каникулы у многих появляется больше времени для общения в соцсетях. К сожалению, этим часто пользуются для распространения шокирующих фейков», — заявили в ведомстве.
В ведомстве квалифицировали ролик как распространение заведомо ложной информации, имеющей общественную значимость. Минприроды направило запрос в правоохранительные органы для установления личности распространителя и привлечения его к ответственности.
В опубликованном ролике мужчина чистит машину от снега, когда из-за автомобиля появляется тигр и нападает на него. Хищник сбивает мужчину с ног и утаскивает за автомобиль.
В конце минувшего декабря стало известно о реальной трагедии с участием тигра, только жертвой оказался именно зверь. Хищник внезапно выскочил на федеральную трассу и был насмерть сбит автомобилем, после чего от удара отлетел под колёса других машин. В результате ДТП были повреждены четыре автомобиля.
