Жителю Приморья грозит огромный штраф за видео с «нападением» амурского тигра

Автору фейкового видео, где амурский тигр якобы нападает на человека в Приморье, грозит административный штраф до 100 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии.

Кадры с «нападением» амурского тигра. Видео © Telegram / МинПрироды25.

«В новогодние каникулы у многих появляется больше времени для общения в соцсетях. К сожалению, этим часто пользуются для распространения шокирующих фейков», — заявили в ведомстве.

В ведомстве квалифицировали ролик как распространение заведомо ложной информации, имеющей общественную значимость. Минприроды направило запрос в правоохранительные органы для установления личности распространителя и привлечения его к ответственности.

В опубликованном ролике мужчина чистит машину от снега, когда из-за автомобиля появляется тигр и нападает на него. Хищник сбивает мужчину с ног и утаскивает за автомобиль.

В конце минувшего декабря стало известно о реальной трагедии с участием тигра, только жертвой оказался именно зверь. Хищник внезапно выскочил на федеральную трассу и был насмерть сбит автомобилем, после чего от удара отлетел под колёса других машин. В результате ДТП были повреждены четыре автомобиля.

