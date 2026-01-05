Челябинец на китайском кроссовере врезался в столб и после ДТП умер в больнице. Фото

Полиция устанавливает обстоятельства аварии.
В городе Магнитогорске Челябинской области водитель кроссовера Haval Dargo влетел в столб. Мужчину отвезли в больницу, где он умер от травм. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.
«На улице Южный переход водитель на Haval Dargo ехал в сторону улицы Профсоюзной, но по предварительным данным не справился с управлением, совершил наезд на электроопору. В результате аварии он был госпитализирован в отделение реанимации, где спустя 12 часов скончался», — сообщается в telegram-канале полиции.
Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, отметили в полиции.
Кроссовер влетел в столб.