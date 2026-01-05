Ричмонд
В Симферополе в ДТП с автобусами и троллейбусом пострадали 5 пассажиров

В столице Крыма произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов и троллейбуса. Есть пострадавшие.

В центре столицы Республики Крым произошло столкновение двух автобусов и троллейбуса. В результате аварии пятеро пассажиров получили травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, 5 января 2026 года водитель автобуса маршрута № 70 на остановке у площади имени В. И. Ленина столкнулся с троллейбусом, который от удара отбросило на стоявший рядом автобус марки ЛИАЗ.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

