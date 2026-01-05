В Симферополе в ДТП с автобусами и троллейбусом пострадали 5 пассажиров

В центре столицы Республики Крым произошло столкновение двух автобусов и троллейбуса. В результате аварии пятеро пассажиров получили травмы. Им была оказана медицинская помощь на месте, сообщили в прокуратуре региона.
По предварительным данным, 5 января 2026 года водитель автобуса маршрута № 70 на остановке у площади имени В. И. Ленина столкнулся с троллейбусом, который от удара отбросило на стоявший рядом автобус марки ЛИАЗ.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее стало известно, что в Узбекистане перевернулся автобус с 47 пассажирами. В результате ДТП 2 человека погибли и 9 были госпитализированы.
Также накануне сообщалось, что в Иркутской области грузовой поезд насмерть сбил мужчину и двоих несовершеннолетних.