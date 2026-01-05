Отсутствие наручников, травмы ребер и связь с Ассанжем: главное о первом заседании по делу Мадуро

Николаса Мадуро доставили в зал суда без наручников.
В США прошло первое судебное заседание по делу задержанного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава южноамериканского государства сделал ряд громких заявлений — он отказался признавать себя виновным в «наркотерроризме» и определил свой статус как «военнопленный». Подробнее об этом — узнаете из материала URA.RU.
Суд над Мадуро в Нью-Йорке.
В зал суд Мадуро был доставлен без наручников, что является необычной практикой для подобных процессов. Заседание началось в штатном режиме, с соблюдением всех процессуальных норм судебной системы США.
Мадуро во время процесса изъяснялся исключительно на испанском языке, пользуясь услугами судебного переводчика. По данным Fox News, в какой-то момент судья был вынужден прервать выступление венесуэльского лидера, предположительно из-за отклонения от темы слушаний.
Позиция президента Венесуэллы.
Наиболее резонансным моментом заседания стало заявление Мадуро о том, что он считает себя «военнопленным». Этим определением он подчеркнул политический характер своего задержания и дал понять, что рассматривает происходящее как международный конфликт, а не правовой процесс.
Во время слушания полицию США поревели на усиленный режим работы из-за волны протестов.
Лидер Венесуэлы категорически отверг все предъявленные ему обвинения в наркотерроризме. В своей речи он неоднократно подчеркнул, что по-прежнему считает себя действующим законным главой государства, несмотря на факт нахождения под стражей на территории США.
Заявления Силии Флорес.
Супруга президента Мадуро — Силия Флорес, присутствовавшая на заседании, также заявила о полной невиновности по предъявленным обвинениям. Перед завершением процесса она привлекла внимание суда к состоянию здоровья своего мужа и сообщила о травмах ребер, полученных ею самой при неустановленных обстоятельствах.
Когда пройдет следующее слушание.
На данном этапе защита Мадуро не заявляла ходатайство об освобождении под залог. Согласно информации, полученной от источников, близких к процессу, соответствующий запрос планируется подать позднее.
Первое заседание носило преимущественно организационный характер. В ходе слушаний судья утвердил график обмена доказательствами между сторонами и определил порядок подачи предварительных ходатайств. Следующее заседание по делу Мадуро назначено на 17 марта.
Как Мадуро связан с Ассанжем.
Журналист вышел на свободу после пяти лет заключения.
Ранее выяснилось, что президент Венесуэлы, находящийся под стражей, привлек к своей защите адвоката Барри Поллака. Этот юрист в 2024 году представлял интересы основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и участвовал в подготовке соглашения, которое обеспечило освобождение Ассанжа.