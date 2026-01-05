Ричмонд
Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса и автоцистерны в Новороссийске

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Новороссийске с пострадавшими.

Источник: Комсомольская правда

Микроавтобус столкнулся с автоцистерной в Новороссийске. В ДТП пятеро человек получили травмы. Как сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, авария произошла вечером 5 января на Сухумском шоссе.

Водитель микроавтобуса «Мерседес», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автоцистерне, что привело к столкновению. В результате удара микроавтобус опрокинулся на бок. Пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняя все обстоятельства случившегося. Движение на участке дороги затруднено.