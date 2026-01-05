Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса и автоцистерны в Новороссийске

Водитель микроавтобуса «Мерседес», выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу автоцистерне, что привело к столкновению. В результате удара микроавтобус опрокинулся на бок. Пять пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.