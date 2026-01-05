Ричмонд
В Домодедово и Жуковском вновь ввели ограничения приём и выпуск самолётов

В московских аэропортах Домодедово и Жуковский второй за день объявлен план «Ковёр». Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артём Кореняко.

«Аэропорты. Домодедово. Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и отправку воздушных судов», — говорится в публикации.

Также план «Ковёр» был объявлен сегодня вечером в аэропортах Волгограда и Саратова.

Напомним, что ограничения на работу аэропортов Жуковский и Домодедово сегодня уже вводились. В предыдущий раз это произошло около пяти часов по Москве. Спустя час воздушные гавани вернулись к нормальному режиму работы.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.