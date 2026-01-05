Собянин: Система ПВО сбила еще один летевший к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Новость дополняется.
