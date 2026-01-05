Ричмонд
Собянин сообщил о ликвидации ещё одного БПЛА, летевшего на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили ещё один БПЛА, который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. К слову, это уже третий дрон, уничтоженный за сегодняшний вечер.

«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Белгородской области — 16.

Больше новостей о ДТП, пожарах и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

