В курском приграничье в результате удара БПЛА ранен мужчина

Он уточнил, что атака произошла в селе Бегоща Рыльского района. По его информации, 59-летний местный житель был госпитализирован с минно-взрывной травмой и слепым осколочным ранением грудной клетки. Пострадавшего доставили в Курскую областную больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Губернатор добавил, что врачи делают всё возможное для спасения жизни раненого. Хинштейн также пожелал мужчине скорейшего выздоровления.
«Подлые удары врага не прекращаются. Будьте бдительны и не рискуйте собой — нет ничего дороже человеческой жизни!» — призвал он людей в своём телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Первое нападение произошло в городе Грайворон, где дрон атаковал припаркованный грузовик. Водитель с тяжёлыми ранениями был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Второй инцидент случился в селе Белянка Шебекинского округа, где удар пришёлся по другому грузовому автомобилю. Его водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения спины, ноги и лица.
