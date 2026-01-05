Ричмонд
В «Мире Уолта Диснея» в США умерли шесть человек за четыре месяца

В знаменитом тематическом парке «Мир Уолта Диснея» во Флориде зафиксирована шестая смерть за последние четыре месяца. Соответствующую информацию передаёт газета Daily Mail со ссылкой на представителей офиса шерифа округа Ориндж.

Источник: Life.ru

«Самое счастливое место на Земле вновь постигла трагедия — в парке развлечений “Мир Уолта Диснея” обнаружен шестой погибший за последние месяцы… Эта шокирующая смерть стала в тематическом парке шестой всего за четыре месяца», — говорится в статье.

Последний инцидент произошёл 2 января на территории торгово-ресторанного района курорта «Мир Уолта Диснея». Полиция рассматривает данное происшествие как возможный суицид, личность погибшего не раскрывается. Первый случай в этой череде смертей был зарегистрирован на курорте 14 октября прошлого года.

Тогда 31-летняя женщина покончила с собой в отеле на территории курорта. Спустя неделю 60-летний мужчина скончался в больнице после внезапного ухудшения самочувствия. Ещё через два дня 28-летний гость также совершил суицид в отеле этого парка развлечений. В ноябре на территории комплекса были обнаружены тела ещё двух человек. Причины их смерти в доступных источниках не указываются.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске Алтайского края пожилая женщина упала с высоты с колеса обозрения. По информации очевидцев, женщина вышла из кабины аттракциона на большой высоте по неустановленным причинам. Полученные травмы привели к её гибели.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.