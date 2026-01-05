В «Мире Уолта Диснея» в США умерли шесть человек за четыре месяца

Тогда 31-летняя женщина покончила с собой в отеле на территории курорта. Спустя неделю 60-летний мужчина скончался в больнице после внезапного ухудшения самочувствия. Ещё через два дня 28-летний гость также совершил суицид в отеле этого парка развлечений. В ноябре на территории комплекса были обнаружены тела ещё двух человек. Причины их смерти в доступных источниках не указываются.