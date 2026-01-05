Мужчина и подросток пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

По его словам, в Грайвороне 17-летний юноша получил минно-взрывную травму и баротравму после атаки дрона. А в селе Белянка Шебекинского округа мужчина ранен осколками и получил баротравму. В обоих случаях пострадавшим оказывается медицинская помощь. Также в Белянке повреждён частный дом.
«Информация о последствиях уточняется», — добавил Гладков.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Первое нападение произошло в городе Грайворон, где дрон атаковал припаркованный грузовик. Водитель с тяжёлыми ранениями был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Второй инцидент случился в селе Белянка Шебекинского округа, где удар пришёлся по другому грузовому автомобилю. Его водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения спины, ноги и лица.
