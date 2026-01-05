Мужчина и подросток пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области

Ранее сообщалось, что в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ пострадали два мирных жителя. Первое нападение произошло в городе Грайворон, где дрон атаковал припаркованный грузовик. Водитель с тяжёлыми ранениями был доставлен в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Второй инцидент случился в селе Белянка Шебекинского округа, где удар пришёлся по другому грузовому автомобилю. Его водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения спины, ноги и лица.