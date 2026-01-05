Пьяный мужчина расстрелял машину скорой помощи в Ленобласти

Нападавший стрелял по машине из огнестрельного оружия.
На территории Ленинградской области бойцы СОБРа задержали мужчину в состоянии алкогольного опьянения, который ранее открыл огонь из ружья по автомобилю скорой помощи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.
«Поступила информация о том, что в деревне Коваши Ломоносовского района произошло нападение на бригаду скорой помощи. Неизвестный стрелял по машине из огнестрельного оружия, медики успели покинуть автомобиль и не пострадали», — указано в группе ведомства в соцсети «ВКонтакте».
До прибытия правоохранителей злоумышленник скрылся в расположенном поблизости лесном массиве. Сотрудники Росгвардии и полиции организовали его розыск, в ходе которого спецназовцы СОБР «Гранит» задержали правонарушителя.
Им оказался 52-летний житель Санкт-Петербурга. У него изъяли два ружья — КО-38 и ИЖ-43. После мужчина был передан сотрудникам полиции. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее инцидент с нападением на медиков произошел в Екатеринбурге. Тогда в городской клинической больнице отчим с ножом атаковал 37-летнего пасынка в палате — пострадавшего экстренно прооперировали.