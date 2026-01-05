Собянин сообщил об уничтожении еще одного БПЛА, направлявшегося к Москве

Российские военные уничтожили еще один беспилотник (БПЛА) на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам градоначальника, обломки вражеского летательного аппарата упали на землю, сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.
Ранее мэр Москвы сообщил, что российские силы противовоздушной обороты (ПВО) отразили атаку двух БПЛА по объектам на территории Москвы.
