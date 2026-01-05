Ричмонд
После похищения Мадуро в Венесуэле объявили нового президента

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально приступила к исполнению обязанностей в роли главы государства. Она принесла присягу на заседании Национальной ассамблеи страны.

В Венесуэле сменился лидер.

Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес официально приступила к исполнению обязанностей в роли главы государства. Она принесла присягу на заседании Национальной ассамблеи страны.

«Дельси Родригес принесла присягу в качестве президента Венесуэлы. Верховный суд государства назначил ее исполняющим обязанности президента после того, как США захватили Мадуро», — следует из трансляции парламента страны.

Ранее президент Венесуэлы через главу МИД Ивана Хиля Пинто благодарил Россию за осуждение «агрессивных действий» США, которые, по словам Каракаса, угрожали безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что планы Вашингтона по наземной операции в Венесуэле лишают надежд на договоренности, при этом американский лидер Дональд Трамп открыто говорил о намерении вернуть США контроль над венесуэльской нефтью.

