В аэропорту Пензы введены временные ограничения на полёты

Росавиация информирует о введении временных ограничений на работу аэропорта Пензы. В настоящее время воздушная гавань не осуществляет приём и отправку воздушных судов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчёты ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Белгородской области — 16.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

