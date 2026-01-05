Ноги девушки покрылись бородавками после визита в общественную баню в Москве

Когда «мозоль» не проходила, девушка обратилась в венерологический диспансер, где ей поставили диагноз — бородавка. Лечение путём прижигания азотом не дало долгосрочного результата: через некоторое время новообразование появилось снова и «обросло» другими.
Как рассказали эпидемиологи, тёплые и влажные помещения являются благоприятной средой для размножения патогенных микроорганизмов.
Специалисты выделяют несколько групп инфекций, которые можно подхватить в подобных местах. Среди них грибковые поражения (грибок ногтей, «стопа атлета»), бактериальные инфекции (стафилококковые, стрептококковые, псевдомонадный фолликулит) и вирусные заболевания, такие как подошвенные бородавки или герпес. Особенно уязвимы люди с хроническими кожными заболеваниями, свежими ссадинами, татуировками или ослабленным иммунитетом.
Для профилактики врачи рекомендуют всегда использовать личные резиновые тапочки, не садиться непосредственно на полки без подстилки, тщательно вытираться индивидуальным полотенцем и принимать душ до и сразу после посещения парной.
Ранее биолог Вячеслав Артищев рассказал, чем особенно опасен ожог в бане и как его избежать. Особенно опасны ожоги в области суставов (как в случае с хватом за трубу: страдают пальцы, кисть, запястье). Развивающийся рубец, не обладающий эластичностью нормальной кожи, стягивается, ограничивая движение. Человек даже может потерять способность полноценно сгибать пальцы или кисть.
Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.