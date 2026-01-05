На Ямале автомобиль в темноте сбил пешехода. Видео

В Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе вечером 5 января автомобиль сбил пешехода. Авария произошла около 19:25 на автодороге «подъезд к спортивному комплексу Октябрьский». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ЯНАО.