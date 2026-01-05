Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак БПЛА

«Очередное горе… В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.
В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки дрона погиб мужчина. Смерть наступила на месте до прибытия скорой. А в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.
До этого сообщалось, что мужчина и подросток пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области. Так, 17-летний юноша получил минно-взрывную травму и баротравму. А мужчина был ранен осколками и получил баротравму.
