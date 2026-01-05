Ричмонд
Два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак БПЛА

Два мирных жителя Белгородской области погибли в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Очередное горе… В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате атаки дрона погиб мужчина. Смерть наступила на месте до прибытия скорой. А в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.

До этого сообщалось, что мужчина и подросток пострадали от ударов ВСУ в Белгородской области. Так, 17-летний юноша получил минно-взрывную травму и баротравму. А мужчина был ранен осколками и получил баротравму.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

