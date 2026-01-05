Ричмонд
В США назвали дату, когда Трамп сможет забрать Гренландию

США постараются установить контроль над Гренландией до 4 июля. К такому мнению склоняются многие американские чиновники и политические обозреватели.

Заполучив Гренландию, США получат приобретут контроль над Арктикой, уверены эксперты.

«Вашингтон может попытаться использовать благоприятную возможность для установления контроля над Гренландией в ближайшие месяцы. Это произойдет в преддверии промежуточных выборов в США в ноябре и к 250-летию независимости Америки — 4 июля», — заявляют собеседники Politico.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ранее заявил, что страна испытывает «острую потребность» в обладании Гренландией и не исключил последующих вмешательств во внутренние дела других государств. Американский Госдеп рассматривает Западное полушарие исключительно как свою территорию и зону национальных интересов.

