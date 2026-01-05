Семья в подмосковном Голубом спилила елку, которую семь лет выращивали соседи

Несколько жителей подмосковного поселка Голубое спилили елку, которую соседи выращивали семь лет. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».
Инцидент произошел в преддверии Нового года. В похищении участвовали мужчина, женщина и ребенок. На кадрах видно, как глава семейства убегает, пытаясь поскорее скрыться.
2 января житель Приморья также решил использовать свой небольшой грузовик в качестве платформы для салюта. Однако автомобиль в итоге взорвался.
Похожий случай произошел в Благовещенске — там у мальчика в руках сдетонировали оставшиеся после праздничных фейерверков неразорвавшиеся «бомбочки», в результате чего он лишился нескольких пальцев.