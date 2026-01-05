Ричмонд
+6°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семья в подмосковном Голубом спилила елку, которую семь лет выращивали соседи

Несколько жителей подмосковного поселка Голубое спилили елку, которую соседи выращивали семь лет. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».

Несколько жителей подмосковного поселка Голубое спилили елку, которую соседи выращивали семь лет. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале «ДТП и ЧП Москва».

Инцидент произошел в преддверии Нового года. В похищении участвовали мужчина, женщина и ребенок. На кадрах видно, как глава семейства убегает, пытаясь поскорее скрыться.

2 января житель Приморья также решил использовать свой небольшой грузовик в качестве платформы для салюта. Однако автомобиль в итоге взорвался.

Похожий случай произошел в Благовещенске — там у мальчика в руках сдетонировали оставшиеся после праздничных фейерверков неразорвавшиеся «бомбочки», в результате чего он лишился нескольких пальцев.