В РЖД сообщили о задержке поездов после схода вагонов в Амурской области

Инцидент повлиял на движение пассажирских поездов дальнего следования, часть из которых следует с задержками, в том числе составы по маршруту Владивосток — Москва. Пассажирам оказывается необходимая поддержка, в вагонах обеспечивается комфортный температурный режим, а при задержке более четырех часов организуется питание.