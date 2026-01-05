В РЖД сообщили о задержке поездов после схода вагонов в Амурской области

На перегоне Гудачи — Гонжа в Амурской области продолжаются активные восстановительные работы после схода с рельсов 35 вагонов грузового поезда, произошедшего 5 января. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
В настоящее время ведется расчистка железнодорожных путей и подготовка к замене поврежденных элементов инфраструктуры. Планируется восстановить около 450 метров одного пути и порядка 350 метров второго.
К ликвидации последствий привлечено свыше 400 работников железнодорожной отрасли, задействованы три восстановительных поезда, четыре путевые машинные станции и специализированная техника других подразделений РЖД. Для оперативного управления и координации всех работ функционирует штаб.
Инцидент повлиял на движение пассажирских поездов дальнего следования, часть из которых следует с задержками, в том числе составы по маршруту Владивосток — Москва. Пассажирам оказывается необходимая поддержка, в вагонах обеспечивается комфортный температурный режим, а при задержке более четырех часов организуется питание.
Напомним, 35 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне Гонжа — Гудачи Забайкальской железной дороги в Амурской области. В ходе ЧП никто не пострадал. О причинах аварии пока не сообщается.