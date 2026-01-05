Клиника ответила фразой «так бывает» москвичке, которая чуть не умерла после удаления зуба

Ранее стало известно, что в Удмуртии и ещё трёх регионах разоблачили группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник. Их обвиняют в том, что они обманом заставляли людей лечить зубы — часто совершенно здоровые и брать на это кредиты.