Клиника ответила фразой «так бывает» москвичке, которая чуть не умерла после удаления зуба

Плановая операция по удалению зуба мудрости обернулась для жительницы Москвы чередой тяжёлых осложнений, приведших к экстренной госпитализации. Сразу после процедуры у пациентки началось носовое кровотечение и тошнота, а правая гайморова пазуха оказалась заполнена сгустками, что врачи первоначально назвали нормой, пишет Telegram-канал Baza.

Кровотечение удалось остановить лишь на девятый день, после чего ситуация ухудшилась: развился сильный отёк, поднялась температура, а открыть рот стало невозможно. После снятия швов из лунки пошёл гной.

При экстренной госпитализации вместо ожидаемого локального абсцесса у пациентки обнаружили обширную флегмону — гнойное воспаление, распространившееся на соседние ткани и пазухи. Потребовалась срочная операция, двухнедельный курс мощных антибиотиков, дренирование и длительная реабилитация. Полная подвижность челюсти до сих пор не восстановлена. По словам пациентки, в клинике все осложнения кратко объяснили фразой: «Так бывает».

Ранее стало известно, что в Удмуртии и ещё трёх регионах разоблачили группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник. Их обвиняют в том, что они обманом заставляли людей лечить зубы — часто совершенно здоровые и брать на это кредиты.

