Клиника ответила фразой «так бывает» москвичке, которая чуть не умерла после удаления зуба

Кровотечение удалось остановить лишь на девятый день, после чего ситуация ухудшилась: развился сильный отёк, поднялась температура, а открыть рот стало невозможно. После снятия швов из лунки пошёл гной.
При экстренной госпитализации вместо ожидаемого локального абсцесса у пациентки обнаружили обширную флегмону — гнойное воспаление, распространившееся на соседние ткани и пазухи. Потребовалась срочная операция, двухнедельный курс мощных антибиотиков, дренирование и длительная реабилитация. Полная подвижность челюсти до сих пор не восстановлена. По словам пациентки, в клинике все осложнения кратко объяснили фразой: «Так бывает».
Ранее стало известно, что в Удмуртии и ещё трёх регионах разоблачили группу из 17 человек, связанную с цепью стоматологических клиник. Их обвиняют в том, что они обманом заставляли людей лечить зубы — часто совершенно здоровые и брать на это кредиты.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.