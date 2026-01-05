За три часа сбито 55 украинских беспилотников над регионами России

«В период с 20:00 мск до 23:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.
Основная часть (31) была перехвачена над Брянской областью. Также дроны были сбиты над Ростовской (11), Белгородской (3), Волгоградской (2), Рязанской (2), Московской (2, один из которых направлялся к Москве), Курской (1), Пензенской (1), Смоленской (1) и Тульской (1) областями.
Ранее сообщалось, что расчёты ПВО уничтожили 42 украинских БПЛА над регионами России за четыре часа. Наибольшее количество беспилотников было перехвачено в Белгородской области — 16.
