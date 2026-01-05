Трое погибших, в том числе пятилетняя девочка: на пермской трассе случилось смертельное ДТП

Пострадавшие в аварии были экстренно госпитализированы.
В Пермском крае возбуждено и расследуется уголовное дело по факту смертельной аварии с двумя легковыми машинами. В этом ДТП погибли три человека, в том числе пятилетняя девочка. Еще пять, среди которых трое детей, получили различные травмы.
«Установлено, что вечером 5 января 2026 года на трассе Пермь — Березники в Добрянском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло три человека. Среди них — пятилетняя девочка. Еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медпомощь, они госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.
По предварительным данным, во время езды по трассе легковой автомобиль Renault вылетел на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, ПДД, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц). На месте аварии работают криминалисты, назначаются судебные экспертизы. Расследование поставлено на контроль прокуратурой. Прокурор Добрянки лично выезжал на место аварии.