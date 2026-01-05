Трое погибших, в том числе пятилетняя девочка: на пермской трассе случилось смертельное ДТП

«Установлено, что вечером 5 января 2026 года на трассе Пермь — Березники в Добрянском округе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате происшествия погибло три человека. Среди них — пятилетняя девочка. Еще пятеро, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим оказывается медпомощь, они госпитализированы», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Пермскому краю.