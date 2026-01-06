Ричмонд
Два человека погибли из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

В Белгородской области два мирных жителя погибли в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 5 января сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

По его данным, первый мужчина погиб в селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа — он скончался на месте от полученных ранений до прибытия скорой помощи.

«Очередное горе… В результате террористических ударов ВСУ погибли два мирных жителя», — написал Гладков.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом, в результате чего также погиб мужчина. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате атак дронов ВСУ пострадали мужчина и шестилетняя девочка в Волоконовском и Валуйском округах Белгородской области. Девочка получила осколочное ранение грудной клетки и была госпитализирована, мужчина получил осколочные ранения ног. Повреждены дома и линии электропередачи, что вызвало временные отключения электричества.