Два человека погибли из-за атак дронов ВСУ в Белгородской области

Ранее в этот день сообщалось, что в результате атак дронов ВСУ пострадали мужчина и шестилетняя девочка в Волоконовском и Валуйском округах Белгородской области. Девочка получила осколочное ранение грудной клетки и была госпитализирована, мужчина получил осколочные ранения ног. Повреждены дома и линии электропередачи, что вызвало временные отключения электричества.