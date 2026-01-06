В Курской области дрон ВСУ ранил в лицо настоятеля Свято-Троицкого храма

«Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают всё возможное для его поправки», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Отец Евгений пользуется широкой известностью благодаря своей неустанной поддержке жителей региона. Ещё в августе он оказывал помощь в эвакуации и предоставлял убежище жителям Суджи, а затем занимался организацией гуманитарной помощи. Он регулярно совершал поездки в приграничные районы с волонтёрскими и духовными миссиями, оказывая поддержку вернувшимся туда людям.
Прошлой весной он уже получал ранения во время подобных выездов. Несмотря на мои неоднократные просьбы избегать опасности, он не менял своего поведения.
В настоящее время выясняются детали нападения. Состояние протоиерея находится в центре внимания местных властей и медиков.
Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак БПЛА. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа погиб мужчина. А в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.
