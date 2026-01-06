Ричмонд
В Курской области дрон ВСУ ранил в лицо настоятеля Свято-Троицкого храма

В результате атаки беспилотника ранен настоятель Свято-Троицкого храма в Судже протоиерей Евгений Шестопалов. Происшествие случилось неподалёку от Дома народного творчества, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

«Предварительно, у отца Евгения слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Ему оказана первая медицинская помощь. Врачи сделают всё возможное для его поправки», — написал Хинштейн в Telegram-канале.

Отец Евгений пользуется широкой известностью благодаря своей неустанной поддержке жителей региона. Ещё в августе он оказывал помощь в эвакуации и предоставлял убежище жителям Суджи, а затем занимался организацией гуманитарной помощи. Он регулярно совершал поездки в приграничные районы с волонтёрскими и духовными миссиями, оказывая поддержку вернувшимся туда людям.

Прошлой весной он уже получал ранения во время подобных выездов. Несмотря на мои неоднократные просьбы избегать опасности, он не менял своего поведения.

В настоящее время выясняются детали нападения. Состояние протоиерея находится в центре внимания местных властей и медиков.

Ранее сообщалось, что два мирных жителя погибли в Белгородской области в результате атак БПЛА. В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа погиб мужчина. А в селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал частный дом. Погиб мирный житель — мужчина скончался на месте.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

