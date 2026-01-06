В Курской области дрон ВСУ ранил в лицо настоятеля Свято-Троицкого храма

Отец Евгений пользуется широкой известностью благодаря своей неустанной поддержке жителей региона. Ещё в августе он оказывал помощь в эвакуации и предоставлял убежище жителям Суджи, а затем занимался организацией гуманитарной помощи. Он регулярно совершал поездки в приграничные районы с волонтёрскими и духовными миссиями, оказывая поддержку вернувшимся туда людям.