Силы ПВО сбили 55 беспилотников над Россией за три часа

По информации оборонного ведомства, 31 дрон был уничтожен в Брянской области, еще 11 — в Ростовской области. Кроме того, еще три дрона сбили в Белгородской области, по два — над Волгоградской и Рязанской областями, а также над Московским регионом. По одному беспилотнику сбили над Курской, Пензенской, Смоленской и Тульской областями.