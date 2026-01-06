Ричмонд
Охотник в Ленобласти принял машину за лося и застрелил ее пассажира

Охотник в Ленинградской области выстрелил из ружья в машину, перепутав ее с лосем — пуля оказалась смертельной для пассажира автомобиля. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в СК.

Трагедия произошла 3 января. 27-летний мужчина вместе с группой охотился на лося. Он занял позицию в лесном массиве, после чего принял движущийся по дороге автомобиль за животное.

— Произошло сквозное огнестрельное ранение правого бедра мужчины, находящегося на пассажирском сиденье салона автомобиля, которое послужило причиной смерти, — добавили в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «о причинении смерти по неосторожности». Мужчина задержан, он признал вину.

В ноябре 2024 года 52-летний Андрей Жбанов, занимающий пост начальника управления уголовного розыска по Иркутской области, также убил человека во время охоты.