Мобилизованный украинец умер после прохождения медкомиссии в военкомате

На Украине мужчина скончался после прохождения военно-врачебной комиссии и получения повестки в военкомате. Инцидент произошёл в Житомире, где 50-летний гражданин 2 января прошёл медосмотр в районном территориальном центре комплектования, сообщили в полиции.

На следующий день у него началось носовое кровотечение из-за повышенного давления. Мужчина вернулся в военкомат, где получил на руки «боевую повестку». Выйдя из здания, он вскоре был обнаружен без сознания. Вызванная скорая помощь констатировала его смерть.

Полиция начала досудебное расследование, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.

Ранее в городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Мужчину били по всему телу, после чего он потерял сознание, его силой затолкали в машину и доставили в военкомат, где он скончался прямо у входа. Родственники узнали о смерти от посторонних людей.

