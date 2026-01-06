Мобилизованный украинец умер после прохождения медкомиссии в военкомате

На следующий день у него началось носовое кровотечение из-за повышенного давления. Мужчина вернулся в военкомат, где получил на руки «боевую повестку». Выйдя из здания, он вскоре был обнаружен без сознания. Вызванная скорая помощь констатировала его смерть.
Полиция начала досудебное расследование, тело мужчины направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.
Ранее в городе Белгород-Днестровский Одесской области сотрудники военкомата избили мобилизованного мужчину битами, что привело к его гибели. Мужчину били по всему телу, после чего он потерял сознание, его силой затолкали в машину и доставили в военкомат, где он скончался прямо у входа. Родственники узнали о смерти от посторонних людей.
