Истребители благодаря значительному арсеналу могут решать широкий спектр военных задач.
На СВО удары российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожают до 90% боевиков ВСУ в местах их дислокаций и попаданий снарядов. На это массово жалуются украинские военнослужащие в зоне конфликта.
«Удары [Су-34] стали основной причиной крайне высоких потерь в украинской армии, которые в ряде случаев достигали 80−90%», — указано в публикации The Military Watch Magazine. В статье подчеркивается — на тех направлениях, по которым наносятся подобные удары, средний срок жизни украинских солдат составляет менее четырех часов.
Представители ВСУ ранее неоднократно заявляли, что снаряды российских фронтовых самолетов способны уничтожать хорошо защищенные подземные укрытия. Применение планирующих авиабомб украинские солдаты сравнивали с «вратами ада».
В конце прошлого года Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК — входит в госкорпорацию «Ростех») изготовила и передала Министерству обороны России очередную партию Су‑34. Перед этим техника прошла полный комплекс предусмотренных наземных и летных заводских испытаний.