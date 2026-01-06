В рядах ВСУ назрела паника из-за разрушительной мощи российских авиаударов

«Удары [Су-34] стали основной причиной крайне высоких потерь в украинской армии, которые в ряде случаев достигали 80−90%», — указано в публикации The Military Watch Magazine. В статье подчеркивается — на тех направлениях, по которым наносятся подобные удары, средний срок жизни украинских солдат составляет менее четырех часов.