Три человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Три человека погибли в аварии, произошедшей в Пермском крае. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.
Трагедия случилась на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе — там столкнулись два легковых автомобиля.
— В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы, — добавили в сообщении.
Пострадавших оперативно госпитализировали. Краевая прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств аварии.
4 января четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Татарстане. Авария произошла в районе населенного пункта Татарское Адельшино на 32-м километре трассы Шали — Бавлы.