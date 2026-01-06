Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в ДТП на трассе в Пермском крае

Три человека погибли в аварии, произошедшей в Пермском крае. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.

Три человека погибли в аварии, произошедшей в Пермском крае. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в пресс-службе краевого СУСК РФ.

Трагедия случилась на трассе Пермь-Березники в Добрянском округе — там столкнулись два легковых автомобиля.

— В результате происшествия погибло три человека, одна из которых пятилетняя девочка, еще пять человек, в том числе трое несовершеннолетних, получили травмы, — добавили в сообщении.

Пострадавших оперативно госпитализировали. Краевая прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств аварии.

4 января четыре человека погибли, еще трое пострадали в ДТП в Татарстане. Авария произошла в районе населенного пункта Татарское Адельшино на 32-м километре трассы Шали — Бавлы.