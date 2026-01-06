ВСУ ударили по священнику, укрывавшему курян во время вторжения

Глава региона отметил, что священнослужитель ранее занимался укрытием и вывозом жителей Суджанского района, организовывал доставку и распределение гуманитарной помощи, а также неоднократно выезжал в приграничные районы с волонтерскими и пастырскими миссиями. По словам Хинштейна, прошлой весной священник уже получил ранение во время одной из таких поездок.