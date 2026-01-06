ВСУ ударили по священнику, укрывавшему курян во время вторжения

У священнослужителя диагностировали осколочные ранения после атаки БПЛА.
В Судже (Курская область) в результате удара FPV-дрона был ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. У пострадавшего выявлены осколочные ранения лица и ноги, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.
«В результате атаки БПЛА ранен Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже. Предварительно, у него слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Отцу Евгению оказана первая медпомощь», — написал Хинштейн в своем telegram-канале.
Глава региона отметил, что священнослужитель ранее занимался укрытием и вывозом жителей Суджанского района, организовывал доставку и распределение гуманитарной помощи, а также неоднократно выезжал в приграничные районы с волонтерскими и пастырскими миссиями. По словам Хинштейна, прошлой весной священник уже получил ранение во время одной из таких поездок.
По данным Минобороны РФ, вечером 5 января за три часа средствами ПВО были уничтожены полсотни украинских беспилотников. В небе над Белгородской и Курской областями вражеские дроны сбивают регулярно.