За время мобилизации на Украине зафиксировано более 270 нападений на военкомов

В результате этих нападений погибли четыре военных комиссара. По всем эпизодам со смертельным исходом продолжаются расследования, и судебные приговоры пока не вынесены. В общей сложности по фактам нападений на сотрудников ТЦК при исполнении служебных обязанностей открыто 205 уголовных производств.
Ранее Life.ru сообщал о нападении на автомобиль, связанный с территориальным центром комплектования. Два молодых человека в Одессе повредили машину ТЦК, а в водителя другого миниавтобуса, принадлежащего военкомату, выстрелили в лицо из газового пистолета.
