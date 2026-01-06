Ричмонд
+8°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За время мобилизации на Украине зафиксировано более 270 нападений на военкомов

Министерство обороны Украины предоставило данные о случаях нападения гражданских лиц на сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкоматов) в период боевых действий. Согласно официальной информации, зарегистрировано 272 таких инцидента.

В результате этих нападений погибли четыре военных комиссара. По всем эпизодам со смертельным исходом продолжаются расследования, и судебные приговоры пока не вынесены. В общей сложности по фактам нападений на сотрудников ТЦК при исполнении служебных обязанностей открыто 205 уголовных производств.

Ранее Life.ru сообщал о нападении на автомобиль, связанный с территориальным центром комплектования. Два молодых человека в Одессе повредили машину ТЦК, а в водителя другого миниавтобуса, принадлежащего военкомату, выстрелили в лицо из газового пистолета.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.