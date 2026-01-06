Настоятель храма получил травмы в результате атаки дрона ВСУ в Судже

В результате удара дрона ВСУ по Судже пострадал настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Об этом в понедельник, 5 января, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.
— В результате атаки FPV-дрона ранен настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Евгений Шестопалов. Удар произошел в районе Дома народного творчества в Судже, — отметил губернатор в Telegram-канале.
Священнослужитель получил слепые осколочные ранения лица и левой ноги. Прибывшие на место врачи оказали ему необходимую помощь.
12 декабря журналист Владимир Соловьев также рассказал, что бойцы украинской армии обстреляли храм в Красноармейске, настоятель получил ранения.
Кроме того, 15 ноября в Горловской и Славянской епархии РПЦ сообщили о гибели протоиерея Владимира Шутова, его супруги Светланы и семьи прихожан с ребенком в ДНР.