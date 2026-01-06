Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Временные ограничения введены в аэропортах Самары, Ярославля и Ульяновска

Росавиация информирует о введении временных ограничений на операции с воздушными судами в аэропортах Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Ярославля (Туношна). Данные меры приняты для гарантирования безопасности полётов.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских БПЛА над российскими регионами. Основная часть (31) была перехвачена над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше