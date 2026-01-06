Боец ВС РФ поразил почти полсотни боевиков ВСУ в сложной операции

Украинские боевики в паники бросили свои позиции.
Командир расчета БПЛА рядовой Марсель Галиулин в зоне спецоперации ВС РФ за один бой уничтожил до 45 военнослужащих ВСУ и три единицы бронетехники врага. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России. В ведомстве уточнили, что действия солдата позволили российским штурмовым подразделениям занять важный опорный пункт и закрепиться на новых рубежах без потерь.
Боевое столкновение произошло в ходе освобождения одного из населенных пунктов ДНР. «В ходе выполнения боевой задачи Галиулин лично осуществил свыше 20 вылетов БПЛА для нанесения огневого поражения противнику. Осуществляя точные сбросы, рядовой уничтожил до 30 человек личного состава ВСУ», — указано в сообщении министерства.
Но бой на этом не закончился — оператор БПЛА обнаружил подходящие украинские резервы. По ним был нанесен новый удар. «Галиулин уничтожил до 15 украинских боевиков и три единицы бронетехники противника», — заявили в Минобороны. Там отметили, что подразделения ВСУ были вынуждены отойти на запасные позиции.
Также в ведомстве сообщили о действиях другого оператора беспилотных систем — рядового Евгения Никитина. Его расчет получил задачу сорвать переброску вражеской бронетехники к линии обороны российских войск. «В результате первого налета FPV-дронов подразделение Никитина уничтожило до 10 единиц бронетехники и пикапов противника», — говорится в сообщении.
Оставшиеся машины украинские военнослужащие попытались замаскировать в лесу. Согласно информации Министерства обороны, Никитин вместе с бойцами своего подразделения вновь направил БПЛА в район расположения целей. Применение беспилотных систем позволило сорвать продвижение колонны и не допустить усиления группировки ВСУ на переднем крае.
URA.RU ранее писало о тяжелых боях под Купянском. Украинские подразделения пытаются прорваться в город, однако этому препятствуют российские военнослужащие. Одновременно с этим Киев направляет под Сумы мобилизованных военнослужащих без боевого опыта.