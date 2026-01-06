Ричмонд
В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

В Ленинградской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом заявил глава региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что системы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских БПЛА над российскими регионами. Основная часть (31) была перехвачена над Брянской областью.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

