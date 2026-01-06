В Ленобласти объявили угрозу атаки БПЛА

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — написал Дрозденко в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что системы ПВО за три часа уничтожили 55 украинских БПЛА над российскими регионами. Основная часть (31) была перехвачена над Брянской областью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше