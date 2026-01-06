Ричмонд
Трамп допустил, что конфликт с Венесуэлой затянется

В ближайший месяц выборов в Венесуэле не будет, конфликт с США может затянуться. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

По словам Дональда Трампа, США не ведут войну с Венесуэлой.

В ближайший месяц выборов в Венесуэле не будет, конфликт с США может затянуться. С таким заявлением выступил американский президент Дональд Трамп.

«В ближайшие 30 дней в Венесуэле не пройдут новые выборы. Вашингтон может субсидировать работу нефтяных компаний в рамках восстановления энергетической инфраструктуры государства. Но реализация подобного проекта займет примерно 18 месяцев», — сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Венесуэльский лидер Николас Мадуро ранее вместе с женой был захвачен и вывезен из страны в Соединенные Штаты. Венесуэла потребовала немедленного освобождения Мадуро и его супруги.

URA.RU уже рассказывало, что в ответ на агрессию США в южноамериканском государстве объявили о мобилизации национальных вооруженных сил и введении военного режима для работников нефтяной отрасли и ряда других производств. Новым президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес — она уже принесла присягу.

