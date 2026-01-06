Трамп неожиданно похвалил одного человека за захват Мадуро

Дональд Трамп считает, что успех миссии в Венесуэле принадлежит ему.
Президент США Дональд Трамп назвал себя главным в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал NBC News.
«Я», — ответил Трамп на вопрос о том, кто является главным в успехе миссии, передает NBC News. По данным канала, Трамп заявил, что именно он является ключевой фигурой в управлении ситуацией в Венесуэле после задержания Мадуро и его вывоза на территорию США.
Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операцию проводили для захвата президента страны Николаса Мадуро, которого американские власти обвиняют в наркотерроризме. По данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных сроков лишения свободы.
Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из Венесуэлы. В понедельник, 5 января, венесуэльского лидера доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Ему инкриминируют заговор, связанный с наркотеррористической деятельностью, контрабанду кокаина, а также хранение оружия и заговор с целью его применения против США. Судья федерального суда обязал Николаса Мадуро лично явиться на слушания 17 марта.