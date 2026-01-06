Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп неожиданно похвалил одного человека за захват Мадуро

Президент США Дональд Трамп назвал себя главным в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Дональд Трамп считает, что успех миссии в Венесуэле принадлежит ему.

Президент США Дональд Трамп назвал себя главным в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщил телеканал NBC News.

«Я», — ответил Трамп на вопрос о том, кто является главным в успехе миссии, передает NBC News. По данным канала, Трамп заявил, что именно он является ключевой фигурой в управлении ситуацией в Венесуэле после задержания Мадуро и его вывоза на территорию США.

Ранее сообщалось, что военно-воздушные силы США 3 января нанесли серию ударов по объектам военной инфраструктуры в районе Каракаса, столицы Венесуэлы. Операцию проводили для захвата президента страны Николаса Мадуро, которого американские власти обвиняют в наркотерроризме. По данным СМИ, ему грозит до четырех пожизненных сроков лишения свободы.

Мадуро и его супругу Силию Флорес задержали и вывезли из Венесуэлы. В понедельник, 5 января, венесуэльского лидера доставили в федеральный суд Нью-Йорка. Ему инкриминируют заговор, связанный с наркотеррористической деятельностью, контрабанду кокаина, а также хранение оружия и заговор с целью его применения против США. Судья федерального суда обязал Николаса Мадуро лично явиться на слушания 17 марта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше