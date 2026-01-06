Ричмонд
+7°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека погибли в результате пожара в Подольске

Пожар произошел в одной из многоэтажек подмосковного Подольска — в результате три человека погибли. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале 112.

Пожар произошел в одной из многоэтажек подмосковного Подольска — в результате три человека погибли. Об этом в понедельник, 5 января, сообщили в Telegram-канале 112.

Трагедия случилась в квартире на третьем этаже в доме по улице Московской. По предварительным данным, загорелись личные вещи. Сотрудники экстренных служб эвакуировали всех жильцов подъезда.

— Двум женщинам и мужчине спастись не удалось — они погибли, — уточнили в публикации.

В этот же день сотрудники экстренных служб спасли 10 человек из горящего дома на Люблинской улице в Москве. В одной из квартир произошло возгорание вещей и мебели.

3 января пожарные также тушили торговые павильоны в подмосковном Сергиевом Посаде на территории трех тысяч квадратных метров. На месте работали 57 специалистов и 18 единиц техники.