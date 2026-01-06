В Чувашии в ДТП с двумя машинами пострадали четыре человека

Травмы получили оба водителя транспортных средств, а также двухлетняя девочка, находившаяся в салоне иномарки и доставленная в медицинское учреждение для обследования. В момент аварии ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем правом сиденье. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажиру автомобиля Lada Granta 1991 года рождения, который находился на переднем пассажирском месте.