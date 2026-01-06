В Чувашии в ДТП с двумя машинами пострадали четыре человека

В Чебоксарском округе Чувашии на автомобильной трассе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четыре человека. Информация о случившемся была опубликована в официальных источниках региональной Госавтоинспекции.
Травмы получили оба водителя транспортных средств, а также двухлетняя девочка, находившаяся в салоне иномарки и доставленная в медицинское учреждение для обследования. В момент аварии ребенок перевозился в детском удерживающем устройстве на заднем правом сиденье. Кроме того, медицинская помощь потребовалась пассажиру автомобиля Lada Granta 1991 года рождения, который находился на переднем пассажирском месте.
Дорожное происшествие произошло около 19:00 по московскому времени на 19-м километре автодороги Кугеси — Атлашево — Новочебоксарск. По предварительным данным, водитель Mitsubishi Outlander потеряла управление, выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомобилем Lada Granta. На месте аварии продолжают работу сотрудники Госавтоинспекции.
