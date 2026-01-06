МВД: мошенники крадут деньги через ссылки под предлогом сдачи квартиры

Затем, получив ссылку и введя банковские реквизиты, у человека открывается приложение онлайн-банка, он подтверждает оплату. После чего с его карты списываются деньги. Мошенники при этом не останавливаются. Псевдоменеджер, которому жертва говорит о случившемся, сообщает о странном сбое в программе. По его словам, на сайте якобы произошла ошибка, и для возврата денег нужно пополнить карту на эту же сумму. Так человек, оказываясь заложником эмоций и желая вернуть деньги, лишается еще больших сумм.